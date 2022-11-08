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Новости

08 ноября, 21:15

Политика

Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющих задачи СВО

Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющих задачи СВО

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, которая выполняет задачи спецоперации.

Он также заслушал доклад командующего группировкой Сергея Суровикина по текущей обстановке. Речь шла, в том числе о характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на различных направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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