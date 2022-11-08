Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющих задачи СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, которая выполняет задачи спецоперации.

Он также заслушал доклад командующего группировкой Сергея Суровикина по текущей обстановке. Речь шла, в том числе о характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на различных направлениях.

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