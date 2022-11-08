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16:30

Политика

Эксперт объяснил, приведет ли смена власти в конгрессе к изменению политического курса США

Эксперт объяснил, приведет ли смена власти в конгрессе к изменению политического курса США

Эксперт рассказал, почему республиканцы могут победить на выборах в конгресс США

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Эксперты заявили, что республиканцы получат большинство мест на выборах в конгресс США

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Политолог прокомментировал ситуацию с выборами в США

Белый дом сообщил, чего опасается Байден на выборах в конгресс

В США 8 ноября проходят выборы в конгресс. По прогнозам экспертов, республиканская партия получит большинство мест.

В этом случае американский президент Джо Байден ожидает проблем для своей администрации. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Доцент кафедры политэкономии МГУ Максим Чирков рассказал, приведет ли смена власти в конгрессе к существенному изменению политического курса США. Также эксперт сообщил, как республиканцы относятся к оказанию помощи Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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