Эксперт объяснил, приведет ли смена власти в конгрессе к изменению политического курса США

В США 8 ноября проходят выборы в конгресс. По прогнозам экспертов, республиканская партия получит большинство мест.

В этом случае американский президент Джо Байден ожидает проблем для своей администрации. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Доцент кафедры политэкономии МГУ Максим Чирков рассказал, приведет ли смена власти в конгрессе к существенному изменению политического курса США. Также эксперт сообщил, как республиканцы относятся к оказанию помощи Украине.

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