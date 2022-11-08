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Политика

Эксперт рассказал, почему республиканцы могут победить на выборах в конгресс США

Эксперт рассказал, почему республиканцы могут победить на выборах в конгресс США

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В США 8 ноября проходят выборы в конгресс. Борьба идет за 435 мест в палате представителей и 35 мест в сенате. По прогнозам экспертов университета Вирджинии, республиканская партия получит большинство мест.

Текущий президент США Джо Байден уже заявил, что надеется на победу демократов. В противном случае страна ожидает проблем для своей администрации. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Эксперт Константин Кнырик рассказал, как может сказаться данная ситуация на Байдене. Кроме того, эксперт объяснил, с чем связано такое преимущество республиканцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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