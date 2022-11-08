Россиянам показали боевую работу РСЗО "Ураган"

Украинская бронетехника была уничтожена российским "Ураганом". Огонь по замаскированным позициям противника нанесли расчеты Западного военного округа, которые на данный момент работают в зоне СВО. Координаты целей военные РФ получили от разведчиков и провели корректировку огня с помощью беспилотников.

Кроме бронетехники, российские РСЗО способны поражать цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.