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Россиянам показали боевую работу РСЗО "Ураган"

Россиянам показали боевую работу РСЗО "Ураган"

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Украинская бронетехника была уничтожена российским "Ураганом". Огонь по замаскированным позициям противника нанесли расчеты Западного военного округа, которые на данный момент работают в зоне СВО. Координаты целей военные РФ получили от разведчиков и провели корректировку огня с помощью беспилотников.

Кроме бронетехники, российские РСЗО способны поражать цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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