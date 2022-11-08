Политологи прокомментировали ситуацию с американскими выборами в конгресс

Политологи прокомментировали ситуацию с американскими промежуточными выборами в конгресс. В настоящее время палата представителей и сенат находятся под контролем демократов. Как считает большинство политологов, настроения в США прореспубликанские.

Чем недовольны простые американцы? Как изменится внутренняя и внешняя политика при поражении демократов на выборах в США? Продолжит ли тогда Вашингтон поддерживать Киев оружием? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.