Саакашвили переведен в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья

Михаила Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси. Такое заявление сделали в Минюсте Грузии.

По сообщениям местных СМИ, в медучреждение бывшего президента страны доставили на вертолете. Ранее он объявил голодовку, которая длится уже около 40 дней. Это стало причиной ухудшения состояния здоровья политика. Решение о его госпитализации принял консилиум врачей.

Михаила Саакашвили задержали 1 октября в его квартире в Тбилиси. Он проходит сразу по нескольким уголовным делам и отбывает наказание в тюрьме Рустави. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.