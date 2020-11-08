Мелания Трамп может уйти от мужа – СМИ

Мелания Трамп – жена еще действующего президента США хочет развестись, как только ее муж покинет Белый дом. Такими новостями с журналистами поделились бывшие помощницы "первой леди".

По их словам, этот 15-летний брак давно держится лишь на бумаге. Утверждается, Мелания мечтает добиться через суд, чтобы половина состояния Дональда Трампа перешла их общему сыну.

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