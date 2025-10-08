В ГД предупредили о штрафах за размещение в подъездах списков должников по ЖКХ

В Госдуме предупредили о штрафах за размещение в подъездах списков должников по коммунальным платежам. Депутаты указали, что таким образом управляющие компании пытаются вынудить людей оплатить задолженность.

Однако в таком случае жильцы могут потребовать компенсацию за моральный ущерб. Для этого нужно зафиксировать на фото или видео соответствующий список, а после составить акт, в котором указать на нарушение со стороны управляющей компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

