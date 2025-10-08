Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 22:45

Политика

В ГД предупредили о штрафах за размещение в подъездах списков должников по ЖКХ

В ГД предупредили о штрафах за размещение в подъездах списков должников по ЖКХ

Россия призвала США ответственно подойти к передаче ракет Tomahawk Украине

"Деньги 24": взносы в фонд ОМС для неработающих граждан предложили ввести в России

ВС РФ взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур

Российская армия освободила сразу два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

В Госдуме предложили создать платформу для бесплатного обмена детскими товарами

В России начали подготовку изменений в закон об ОСАГО

Новости мира: демонстрация в Берлине переросла в столкновения с полицией и задержания

В Госдуме рассказали о запрете размещать в подъездах списки должников с фамилиями

Путин в день рождения приехал Санкт-Петербург и встретился с военными

В Госдуме предупредили о штрафах за размещение в подъездах списков должников по коммунальным платежам. Депутаты указали, что таким образом управляющие компании пытаются вынудить людей оплатить задолженность.

Однако в таком случае жильцы могут потребовать компенсацию за моральный ущерб. Для этого нужно зафиксировать на фото или видео соответствующий список, а после составить акт, в котором указать на нарушение со стороны управляющей компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоЕкатерина ЕфимцеваАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика