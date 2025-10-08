Форма поиска по сайту

08 октября, 13:15

Политика

Россия призвала США ответственно подойти к передаче ракет Tomahawk Украине

Россия призвала США ответственно подойти к возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что это приведет к качественному изменению обстановки, но не повлияет на специальную военную операцию.

Рябков подчеркнул, что использование ракет требует участия американского персонала, программного обеспечения и пусковых установок. Также он предупредил о зеркальных мерах в случае ограничений ЕС на передвижение российских дипломатов, пообещав ответ на каждый шаг недружественных стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

