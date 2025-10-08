Новости мира: демонстрация в Берлине переросла в столкновения с полицией и задержания

Запрещенная властями демонстрация в Берлине переросла в столкновения с полицией и задержания. Несколько сотен человек собрались на акцию, посвященную годовщине теракта 7 октября. Прибывшие на место силовики с дубинкам и другими спецсредствами задержали самых активных демонстрантов.

Представители официальных учреждений сектора Газа рассказали о последствиях военной операции Тель-Авива. За 2 года Армия Израиля сделала Газу непригодной для жизни. На сектор сбросили более 200 тысяч тонн взрывчатки. Разрушено 95% жилых домов и инфраструктуры. Общее число погибших в секторе превысило 66 тысяч человек, из них более 19 тысяч детей.

Не менее 30 домов затопило в мексиканском муниципалитете Уикстла. Уровень воды в них поднялся до 70 сантиметров. Причиной наводнения стал выход из берегов реки Чалака после проливных дождей. Потоки воды также обрушились на главную площадь города, затопили центральные улицы и нанесли ущерб коммерческим объектам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.