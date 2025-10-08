Форма поиска по сайту

08 октября, 07:15

Новости мира: демонстрация в Берлине переросла в столкновения с полицией и задержания

В Госдуме рассказали о запрете размещать в подъездах списки должников с фамилиями

Путин в день рождения приехал Санкт-Петербург и встретился с военными

Песков предупредил об эскалации конфликта из-за поставок ракет Tomahawk Украине

Новости мира: большинство французов поддержали бы отставку Макрона

Минобороны сообщило, что за время СВО уничтожили около 88 тысяч вражеских БПЛА

Российские войска заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области

В Госдуме предложили ввести штрафы для УК за недопуск интернет-провайдеров

Военнослужащие группировки "Север" завершили зачистку Отрадного в Херсонской области

Трамп назвал себя главным претендентом на Нобелевскую премию мира

Запрещенная властями демонстрация в Берлине переросла в столкновения с полицией и задержания. Несколько сотен человек собрались на акцию, посвященную годовщине теракта 7 октября. Прибывшие на место силовики с дубинкам и другими спецсредствами задержали самых активных демонстрантов.

Представители официальных учреждений сектора Газа рассказали о последствиях военной операции Тель-Авива. За 2 года Армия Израиля сделала Газу непригодной для жизни. На сектор сбросили более 200 тысяч тонн взрывчатки. Разрушено 95% жилых домов и инфраструктуры. Общее число погибших в секторе превысило 66 тысяч человек, из них более 19 тысяч детей.

Не менее 30 домов затопило в мексиканском муниципалитете Уикстла. Уровень воды в них поднялся до 70 сантиметров. Причиной наводнения стал выход из берегов реки Чалака после проливных дождей. Потоки воды также обрушились на главную площадь города, затопили центральные улицы и нанесли ущерб коммерческим объектам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

