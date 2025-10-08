Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 07:15

Политика

В Госдуме рассказали о запрете размещать в подъездах списки должников с фамилиями

В Госдуме рассказали о запрете размещать в подъездах списки должников с фамилиями

Путин в день рождения приехал Санкт-Петербург и встретился с военными

Песков предупредил об эскалации конфликта из-за поставок ракет Tomahawk Украине

Новости мира: большинство французов поддержали бы отставку Макрона

Минобороны сообщило, что за время СВО уничтожили около 88 тысяч вражеских БПЛА

Российские войска заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области

В Госдуме предложили ввести штрафы для УК за недопуск интернет-провайдеров

Военнослужащие группировки "Север" завершили зачистку Отрадного в Херсонской области

Трамп назвал себя главным претендентом на Нобелевскую премию мира

Новости мира: Трамп объявил о новой миротворческой сделке по сектору Газа

В Госдуме разъяснили, что управляющие компании не имеют права размещать в подъездах списки должников с указанием фамилий, имен и суммы задолженности. Такие действия нарушают закон о персональных данных, и за них предусмотрены штрафы для юридических лиц от 300 до 700 тысяч рублей.

Депутаты подчеркнули, что информировать о долге можно только с использованием номера квартиры и суммы. Если фамилии все же указали, то жильцы могут зафиксировать факт нарушения, составить акт с подписями соседей и подать в суд за компенсацией морального вреда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоНаиль ГубаевДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика