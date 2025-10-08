В Госдуме рассказали о запрете размещать в подъездах списки должников с фамилиями

В Госдуме разъяснили, что управляющие компании не имеют права размещать в подъездах списки должников с указанием фамилий, имен и суммы задолженности. Такие действия нарушают закон о персональных данных, и за них предусмотрены штрафы для юридических лиц от 300 до 700 тысяч рублей.

Депутаты подчеркнули, что информировать о долге можно только с использованием номера квартиры и суммы. Если фамилии все же указали, то жильцы могут зафиксировать факт нарушения, составить акт с подписями соседей и подать в суд за компенсацией морального вреда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.