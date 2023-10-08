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08 октября, 19:15

Политика

Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Израиль

Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Израиль

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Израиль

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Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам – приостановить продажу путевок до нормализации обстановки. Об этом заявили в Минэкономразвития.

В АТОР рассказали, что будут следовать этим рекомендациям.

Российским туристам, которые сейчас находятся в Израиле, рекомендуют соблюдать осторожность, особенно во время перемещения по территории страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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