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08 октября, 07:30

Политика

ВС РФ нанесли разгромные удары по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении

ВС РФ нанесли разгромные удары по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении

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На купянском направлении танкисты группировки "Запад" нанесли разгромные удары по опорным пунктам ВСУ. Укрепления уничтожены вместе с живой силой противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи работают на танках Т90-М "Прорыв". Они успешно поражают цели на большом расстоянии и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью беспилотников, уничтожают также вражеские наблюдательные пункты и склады боеприпасов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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