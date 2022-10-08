Москвичам рассказали о работе подразделений МТО ЗВО в зоне спецоперации

Жизнедеятельность российских военных в зоне спецоперации обеспечивают поздразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа. В распоряжении российских солдат передвижные хлебозаводы, полевые кухни и столовые, мобильные бани и прачечные.

Нередко воскам МТО приходится выполнять опасные задачи. Под обстрелами тыловики в том числе ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

