Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

Москвичам рассказали о работе подразделений МТО ЗВО в зоне спецоперации

Москвичам рассказали о работе подразделений МТО ЗВО в зоне спецоперации

В МИД РФ прокомментировали ЧП на Крымском мосту

Минобороны РФ показало кадры стрельбы из "Ураганов" по подразделениям ВСУ

Кадров заявил о готовности еще 70 тыс бойцов из Чечни принять участие в СВО

В Варшаве прошел протест из-за роста цен на энергоносители

Илон Маск не стал комментировать проблемы в работе Starlink на Украине

ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС

Москвичам рассказали о ходе российской спецоперации на Украине

Новости часа: порт Мариуполя начал функционировать

Новости часа: Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен

Жизнедеятельность российских военных в зоне спецоперации обеспечивают поздразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа. В распоряжении российских солдат передвижные хлебозаводы, полевые кухни и столовые, мобильные бани и прачечные.

Нередко воскам МТО приходится выполнять опасные задачи. Под обстрелами тыловики в том числе ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
политикабезопасностьвидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика