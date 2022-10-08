В МИД РФ прокомментировали ЧП на Крымском мосту

Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ЧП на Крымском мосту.

По данным Ассоциации туроператоров, сейчас в Крыму могут находиться более 50 тысяч туристов. Как заявили в Российском союзе туриндустрии, около 4 тысяч человек должны выехать оттуда в ближайшие дни, примерно столько же должны заехать.

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