12:15Политика
В МИД РФ прокомментировали ЧП на Крымском мосту
Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ЧП на Крымском мосту.
По данным Ассоциации туроператоров, сейчас в Крыму могут находиться более 50 тысяч туристов. Как заявили в Российском союзе туриндустрии, около 4 тысяч человек должны выехать оттуда в ближайшие дни, примерно столько же должны заехать.
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