12:15Политика
Минобороны РФ показало кадры стрельбы из "Ураганов" по подразделениям ВСУ
Минобороны РФ показало кадры стрельбы из "Ураганов" по подразделениям ВСУ. Боевые машины реактивных систем залпового огня прибывают на стартовые позиции и наносят ракетные удары реактивными снарядами по позициям украинской армии.
Корректировку огня обеспечивают беспилотники. От получения координат до удара проходит всего несколько минут. Снаряды "Урагана" улетают на десятки километров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.