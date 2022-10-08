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Политика

Минобороны РФ показало кадры стрельбы из "Ураганов" по подразделениям ВСУ

Минобороны РФ показало кадры стрельбы из "Ураганов" по подразделениям ВСУ

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Минобороны РФ показало кадры стрельбы из "Ураганов" по подразделениям ВСУ. Боевые машины реактивных систем залпового огня прибывают на стартовые позиции и наносят ракетные удары реактивными снарядами по позициям украинской армии.

Корректировку огня обеспечивают беспилотники. От получения координат до удара проходит всего несколько минут. Снаряды "Урагана" улетают на десятки километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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