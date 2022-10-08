Москвичам рассказали о ходе российской спецоперации на Украине

Российским военным удалось отбить наступление ВСУ на несколько населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 300 украинских военных, семь танков и 13 боевых бронемашин.

Тем временем ВСУ ударили по колонне мирных жителей, которые стояли в очереди на переправу через реку Ингулец в районе Дарьевки. Местные власти уже назвали произошедшее терактом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

