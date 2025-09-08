Новости мира: в Стамбуле прошли массовые протесты

В Стамбуле прошли массовые протесты. Их устроили представители Народно-республиканской партии, недовольные политикой президента. Несмотря на запрет властей на акции, оппозиция вышла на улицы. Протесты завершились стычками с полицией и погромами. В городе возникли проблемы с интернетом, отключили мессенджеры.

На острове Сен-Мартен самолет авиакомпании WestJet совершил жесткую посадку в аэропорту Принцессы Юлианы. На борту находились 164 пассажира. Перед полосой лайнер начало трясти, шасси несколько раз ударило о землю. Самолет задымился, его пришлось заливать пеной. Серьезных травм никто не получил.

