Новости

Новости

08 сентября, 11:30

Политика

Новости мира: в Стамбуле прошли массовые протесты

Новости мира: в Стамбуле прошли массовые протесты

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Новости мира: СБУ объявила в розыск Тимати

Бывшему замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

ВС РФ освободили село Хорошее в Днепропетровской области

Новости мира: сотни протестующих вышли на антиправительственный митинг в Гааге

Зеленский отказался от визита в Москву и пригласил Путина в Киев

В Госдуме предложили поменять правила расчета транспортного налога

Госдума предложила отменить в школах традиционные домашние задания

ВС РФ практически выбили ВСУ из населенного пункта Полтавка

В Стамбуле прошли массовые протесты. Их устроили представители Народно-республиканской партии, недовольные политикой президента. Несмотря на запрет властей на акции, оппозиция вышла на улицы. Протесты завершились стычками с полицией и погромами. В городе возникли проблемы с интернетом, отключили мессенджеры.

На острове Сен-Мартен самолет авиакомпании WestJet совершил жесткую посадку в аэропорту Принцессы Юлианы. На борту находились 164 пассажира. Перед полосой лайнер начало трясти, шасси несколько раз ударило о землю. Самолет задымился, его пришлось заливать пеной. Серьезных травм никто не получил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

