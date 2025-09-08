Форма поиска по сайту

Новости мира: СБУ объявила в розыск Тимати

Бывшему замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

ВС РФ освободили село Хорошее в Днепропетровской области

Новости мира: сотни протестующих вышли на антиправительственный митинг в Гааге

Зеленский отказался от визита в Москву и пригласил Путина в Киев

В Госдуме предложили поменять правила расчета транспортного налога

Госдума предложила отменить в школах традиционные домашние задания

ВС РФ практически выбили ВСУ из населенного пункта Полтавка

Новости мира: израильтяне вышли на протесты против войны в секторе Газа

Трамп переименовал Министерство обороны США в "Министерство войны"

Служба безопасности Украины объявила в розыск Тимура Юнусова, известного как Тимати. Его данные были внесены в базу еще 1 июля. В июне СБУ предъявила Тимати заочное обвинение в нарушении порядка въезда. Ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.

Сотни протестующих вышли на антиправительственный митинг в Гааге, чтобы осудить противоречивую реформу. Новые правила предусматривают уголовную ответственность за статус нелегального мигранта. Демонстранты маршем прошли по городу, выражая поддержку гражданам других государств, которые ищут убежища в Нидерландах.

