08 сентября, 08:30Политика
Новости мира: СБУ объявила в розыск Тимати
Служба безопасности Украины объявила в розыск Тимура Юнусова, известного как Тимати. Его данные были внесены в базу еще 1 июля. В июне СБУ предъявила Тимати заочное обвинение в нарушении порядка въезда. Ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.
Сотни протестующих вышли на антиправительственный митинг в Гааге, чтобы осудить противоречивую реформу. Новые правила предусматривают уголовную ответственность за статус нелегального мигранта. Демонстранты маршем прошли по городу, выражая поддержку гражданам других государств, которые ищут убежища в Нидерландах.
