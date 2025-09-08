Форма поиска по сайту

08 сентября, 22:45

Зеленский отказался от визита в Москву и пригласил Путина в Киев

Зеленский отказался от визита в Москву и пригласил Путина в Киев

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от визита в Москву и пригласил Владимира Путина на переговоры в Киев. Ранее Путин предложил ему встретиться в Москве. Однако президент Украины, который неоднократно заявлял, что завершить конфликт поможет только личная встреча с Путиным, этой возможностью не воспользовался.

По словам главы российского государства, для урегулирования конфликта на Украине надо устранить его первопричины. Он также обращал внимание, что Россия никогда не отказывалась от мирного процесса и готова участвовать в переговорах разных форматов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

