Зеленский отказался от визита в Москву и пригласил Путина в Киев

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от визита в Москву и пригласил Владимира Путина на переговоры в Киев. Ранее Путин предложил ему встретиться в Москве. Однако президент Украины, который неоднократно заявлял, что завершить конфликт поможет только личная встреча с Путиным, этой возможностью не воспользовался.

По словам главы российского государства, для урегулирования конфликта на Украине надо устранить его первопричины. Он также обращал внимание, что Россия никогда не отказывалась от мирного процесса и готова участвовать в переговорах разных форматов.

