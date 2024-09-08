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08 сентября, 23:15

Политика

Итоги голосования подвели в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму

Итоги голосования подвели в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму

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В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму подвели итоги голосования. За три дня, с 6 по 8 сентября, свои голоса за кандидатов отдали более трех миллионов москвичей.

Большинство избирателей воспользовались электронной системой, которая отработала в штатном режиме, несмотря на многочисленные хакерские атаки. Подробнее о том, как проходит брифинг в штабе, – в эфире телеканала Москва 24.

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