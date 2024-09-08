Итоги голосования подвели в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму подвели итоги голосования. За три дня, с 6 по 8 сентября, свои голоса за кандидатов отдали более трех миллионов москвичей.

Большинство избирателей воспользовались электронной системой, которая отработала в штатном режиме, несмотря на многочисленные хакерские атаки. Подробнее о том, как проходит брифинг в штабе, – в эфире телеканала Москва 24.