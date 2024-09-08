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08 сентября, 19:30

Политика

Эксперты рассказали, как проходит ДЭГ в российских регионах

Эксперты рассказали, как проходит ДЭГ в российских регионах

Почти три миллиона горожан отдали голос на выборах депутатов в Москве

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Подсчет результатов на выборах депутатов в Мосгордуму начнется после 20:00

Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщил о почти 270 кибератаках

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На одном из участков для выборов установили агитационные конструкции кандидата

Более 40 тыс избирателей проголосовали в труднодоступных и отдаленных местностях

Интерес к дистанционному электронному голосованию растет по всей России. По предварительным сведениям, за два часа до завершения голосования на выборах высокую явку показывала Кемеровская область – там зафиксировали более 63% избирателей. Кроме того, более 21 тысячи граждан проголосовали онлайн в республике Алтай.

В 20:00 8 сентября в столице закроются избирательные участки и будет остановлено электронное голосование. После этого начнется работа по подсчету голосов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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