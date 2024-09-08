Эксперты рассказали, как проходит ДЭГ в российских регионах

Интерес к дистанционному электронному голосованию растет по всей России. По предварительным сведениям, за два часа до завершения голосования на выборах высокую явку показывала Кемеровская область – там зафиксировали более 63% избирателей. Кроме того, более 21 тысячи граждан проголосовали онлайн в республике Алтай.

В 20:00 8 сентября в столице закроются избирательные участки и будет остановлено электронное голосование. После этого начнется работа по подсчету голосов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

