В Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке завершились выборы

Голосование на данный момент завершилось в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке. При этом во всех 83 субъектах РФ, где проходят выборы, специалисты не зафиксировали нарушений.

Кроме того, голосование проводилось в труднодоступных местах и отдаленных местностях, а также на судах, которые находятся в плавании. Всего в этих местах в выборах приняли участие свыше 40 тысяч россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.