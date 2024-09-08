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08 сентября, 15:30

Политика

В Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке завершились выборы

В Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке завершились выборы

На одном из участков для выборов установили агитационные конструкции кандидата

Более 40 тыс избирателей проголосовали в труднодоступных и отдаленных местностях

Более 2,6 млн человек проголосовали за два дня выборов в Москве

Москвичи отдают предпочтение онлайн-голосованию на выборах в Мосгордуму

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Третий день голосования на выборах депутатов в Москве начался штатно

Общественный штаб: третий день голосования на выборах в Москве начался штатно

Около 100 тыс человек проголосовали электронно в ночь на 8 сентября

Голосование на данный момент завершилось в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке. При этом во всех 83 субъектах РФ, где проходят выборы, специалисты не зафиксировали нарушений.

Кроме того, голосование проводилось в труднодоступных местах и отдаленных местностях, а также на судах, которые находятся в плавании. Всего в этих местах в выборах приняли участие свыше 40 тысяч россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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