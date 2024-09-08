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08 сентября, 14:15

Политика

На одном из участков для выборов установили агитационные конструкции кандидата

На одном из участков для выборов установили агитационные конструкции кандидата

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7 сентября на одном из участков для выборов избиратели установили агитационные конструкции одного из кандидатов. Как отметил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, сотрудники оперативно связались с этим кандидатом, после чего он убрал сооружение.

Реут также обратился ко всем голосующим с просьбой доброжелательно относиться к тем, кто работает на участке. Кроме этого, по его словам, никаких происшествий не происходило. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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