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08 сентября, 09:15

Политика

Третий день выборов в Москве начался в штатном режиме

Третий день выборов в Москве начался в штатном режиме

В России хотят ввести уголовное наказание для дропперов

8 сентября станет заключительным днем голосования

Более 12 тыс человек следят за ходом голосования на выборах в Москве

Третий день голосования за депутатов МГД стартует в Москве 8 сентября

Голосование в рамках выборов МГД проходит в штатном режиме

Новости часа: Собянин рассказал об открытии первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: более 2,6 млн человек проголосовали на выборах депутатов МГД

Явка на выборах депутатов Мосгордумы за два дня превысила 33%

Московская система электронного голосования продолжает работать штатно

В Москве стартовал третий, заключительный день голосования. Он начался в штатном режиме. Избирательные участки открылись в 08:00, они будут работать до 20:00.

Жители столицы выбирают депутатов Московской городской думы. Сделать это можно пятью разными способами, например с помощью дистанционного электронного голосования, электронного с использованием терминалов или голосования с традиционным бумажным бюллетенем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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