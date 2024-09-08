Третий день выборов в Москве начался в штатном режиме

В Москве стартовал третий, заключительный день голосования. Он начался в штатном режиме. Избирательные участки открылись в 08:00, они будут работать до 20:00.

Жители столицы выбирают депутатов Московской городской думы. Сделать это можно пятью разными способами, например с помощью дистанционного электронного голосования, электронного с использованием терминалов или голосования с традиционным бумажным бюллетенем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

