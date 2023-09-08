08 сентября, 23:00Политика
Новости часа: 170 тысяч человек проголосовали очно в первый день выборов мэра Москвы
Почти 170 тысяч москвичей проголосовали на бумажных бюллетенях на выборах мэра столицы, из них более 48 тысяч – на дому, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Новый корпус МГТУ имени Баумана поставили на кадастровый учет, сообщили в столичном управлении Росреестра.
Движение на участке 1-й Дубровской улицы ограничили до 30 октября из-за ремонтных работ, сообщили в Дептрансе.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.