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Новости

Новости

08 сентября, 23:00

Политика

Новости часа: 170 тысяч человек проголосовали очно в первый день выборов мэра Москвы

Новости часа: 170 тысяч человек проголосовали очно в первый день выборов мэра Москвы

В Москве завершился первый день выборов мэра

Общественный штаб наблюдения за выборами: первый день голосования прошел штатно

В первый день выборов мэра Москвы проголосовали около 1,5 млн человек

Новости часа: более 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов мэра Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 сентября

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

Москвичи проголосовали на выборах мэра столицы на новой трассе М-12

Москвичи проголосовали на выборах мэра на новой трассе М-12

Почти 170 тысяч москвичей проголосовали на бумажных бюллетенях на выборах мэра столицы, из них более 48 тысяч – на дому, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Новый корпус МГТУ имени Баумана поставили на кадастровый учет, сообщили в столичном управлении Росреестра.

Движение на участке 1-й Дубровской улицы ограничили до 30 октября из-за ремонтных работ, сообщили в Дептрансе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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