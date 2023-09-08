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08 сентября, 22:45

Политика

Общественный штаб наблюдения за выборами: первый день голосования прошел штатно

Общественный штаб наблюдения за выборами: первый день голосования прошел штатно

В первый день выборов мэра Москвы проголосовали около 1,5 млн человек

Новости часа: более 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов мэра Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 сентября

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

Москвичи проголосовали на выборах мэра столицы на новой трассе М-12

Москвичи проголосовали на выборах мэра на новой трассе М-12

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Первый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ пройдет 9 сентября

Первый день выборов мэра Москвы прошел без нарушений. Об этом сообщили в Общественоом штабе по наблюдению за выборами в столице.

Проголосовать можно еще в субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября. А дистанционное электронное голосование будет доступно ближайшие двое суток без перерыва.

В этом году за процессом голосования наблюдают свыше 11 тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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