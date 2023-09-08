08 сентября, 22:45Политика
Общественный штаб наблюдения за выборами: первый день голосования прошел штатно
Первый день выборов мэра Москвы прошел без нарушений. Об этом сообщили в Общественоом штабе по наблюдению за выборами в столице.
Проголосовать можно еще в субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября. А дистанционное электронное голосование будет доступно ближайшие двое суток без перерыва.
В этом году за процессом голосования наблюдают свыше 11 тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.