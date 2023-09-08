Общественный штаб наблюдения за выборами: первый день голосования прошел штатно

Первый день выборов мэра Москвы прошел без нарушений. Об этом сообщили в Общественоом штабе по наблюдению за выборами в столице.

Проголосовать можно еще в субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября. А дистанционное электронное голосование будет доступно ближайшие двое суток без перерыва.

В этом году за процессом голосования наблюдают свыше 11 тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

