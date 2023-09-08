Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 22:00

Политика

Новости часа: более 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов мэра Москвы

Новости часа: более 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов мэра Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 сентября

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

Москвичи проголосовали на выборах мэра столицы на новой трассе М-12

Москвичи проголосовали на выборах мэра на новой трассе М-12

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Первый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ пройдет 9 сентября

Полярник Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Свыше 1,5 миллиона человек приняли участие в выборах мэра Москвы к концу первого дня голосования, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

На мероприятиях по случаю Дня города будут дежурить 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Движение на участке 1-й Дубровской улицы ограничили до 30 октября из-за ремонтных работ, сообщили в Дептрансе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборыгородтранспортперекрытиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика