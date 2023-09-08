Новости часа: более 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов мэра Москвы

Свыше 1,5 миллиона человек приняли участие в выборах мэра Москвы к концу первого дня голосования, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

На мероприятиях по случаю Дня города будут дежурить 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Движение на участке 1-й Дубровской улицы ограничили до 30 октября из-за ремонтных работ, сообщили в Дептрансе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

