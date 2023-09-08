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Новости

08 сентября, 20:00

Политика

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

Москвичи проголосовали на выборах мэра столицы на новой трассе М-12

Москвичи проголосовали на выборах мэра на новой трассе М-12

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Первый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ пройдет 9 сентября

Полярник Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Диана Гурцкая воспользовалась электронным голосованием на выборах мэра Москвы

Владимир Машков дистанционно проголосовал на выборах мэра столицы

Все терминалы электронного голосования в Москве работают штатно. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра столицы. Там отметили, что все сообщения о задержках в работе терминалов сразу проверяются по видеоконтролю, также подключаются наблюдатели на участках.

Онлайн проголосовали уже более одного миллиона человек. Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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