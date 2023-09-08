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08 сентября, 19:30

Политика

Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

Москвичи проголосовали на выборах мэра столицы на новой трассе М-12

Москвичи проголосовали на выборах мэра на новой трассе М-12

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Первый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ пройдет 9 сентября

Полярник Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Диана Гурцкая воспользовалась электронным голосованием на выборах мэра Москвы

Владимир Машков дистанционно проголосовал на выборах мэра столицы

Герой России Евгений Черняев принял участие в ДЭГ на выборах мэра Москвы

Все, кто принимает участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), автоматически становятся участниками розыгрыша баллов в рамках программы "Миллион призов". Получить можно одну, три или же пять тысяч баллов, каждый из которых равен одному рублю.

Потратить выигрыш победители смогут у партнеров программы, среди которых, например многочисленные магазины, аптеки, театры и рестораны. Первые призовые баллы разыграют в субботу, 9 сентября. При этом те, для кого это электронное голосование станет первым, получат тысячу баллов, даже если не войдут в список победителей.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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