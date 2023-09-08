Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

Все, кто принимает участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), автоматически становятся участниками розыгрыша баллов в рамках программы "Миллион призов". Получить можно одну, три или же пять тысяч баллов, каждый из которых равен одному рублю.

Потратить выигрыш победители смогут у партнеров программы, среди которых, например многочисленные магазины, аптеки, театры и рестораны. Первые призовые баллы разыграют в субботу, 9 сентября. При этом те, для кого это электронное голосование станет первым, получат тысячу баллов, даже если не войдут в список победителей.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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