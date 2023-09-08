Полярник Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Электронное голосование позволяет участвовать в выборах мэра Москвы из любой точки мира, в которой есть доступ к интернету. Вице-президент Межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" Константин Зайцев рассказал о процедуре онлайн-голосования с использованием смартфона и пошаговой инструкции. Также полярник отметил, что данный способ использовали и его коллеги, которые находились на другом континенте.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.