Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 18:00

Политика

Полярник Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Полярник Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Диана Гурцкая воспользовалась электронным голосованием на выборах мэра Москвы

Владимир Машков дистанционно проголосовал на выборах мэра столицы

Герой России Евгений Черняев принял участие в ДЭГ на выборах мэра Москвы

Мосгоризбирком: все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены

Жители Москвы могут следить за ходом ДЭГ через специальный сервис

Новости часа: более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Более 90 тыс человек проголосовали в бумажном виде по состоянию на 15 часов

Путин вместе с Собяниным по видеосвязи откроет МЦД-4 9 сентября

Электронное голосование позволяет участвовать в выборах мэра Москвы из любой точки мира, в которой есть доступ к интернету. Вице-президент Межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" Константин Зайцев рассказал о процедуре онлайн-голосования с использованием смартфона и пошаговой инструкции. Также полярник отметил, что данный способ использовали и его коллеги, которые находились на другом континенте.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика