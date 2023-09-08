Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Свыше одного миллиона москвичей проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы по состоянию на 15 часов 8 сентября. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Там также подчеркнули, что прошел первый массив участников электронного голосования и в настоящее время система работает быстро.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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