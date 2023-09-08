Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 17:45

Политика

Диана Гурцкая воспользовалась электронным голосованием на выборах мэра Москвы

Диана Гурцкая воспользовалась электронным голосованием на выборах мэра Москвы

Владимир Машков дистанционно проголосовал на выборах мэра столицы

Герой России Евгений Черняев принял участие в ДЭГ на выборах мэра Москвы

Мосгоризбирком: все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены

Жители Москвы могут следить за ходом ДЭГ через специальный сервис

Новости часа: более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Более 90 тыс человек проголосовали в бумажном виде по состоянию на 15 часов

Путин вместе с Собяниным по видеосвязи откроет МЦД-4 9 сентября

Диана Гурцкая проголосовала в Общественном штабе по контролю за выборами

Жители столицы могут наблюдать за ходом ДЭГ через специальный сервис

Первая волна голосующих с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве прошла. В настоящее время система работает быстро. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Электронно проголосовали уже более одного миллиона человек.

Народная артистка РФ и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая проголосовала дистанционно с помощью функционала для слабовидящих.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоСтанислав КуликАлена Суббота
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика