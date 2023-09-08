Владимир Машков дистанционно проголосовал на выборах мэра столицы

Актер и режиссер Владимир Машков проголосовал на выборах мэра Москвы. Руководитель театра Олега Табакова выбрал электронный способ, хотя признался, что с удовольствием приходил и на избирательные участки.

Дистанционно на выборах мэра столицы проголосовали уже более одного миллиона человек. Прийти на участки выбрали более 90 тысяч избирателей. Это данные Мосгоризбиркома.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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