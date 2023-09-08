Герой России Евгений Черняев принял участие в ДЭГ на выборах мэра Москвы

Более миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра столицы. Свой голос он отдал на избирательном участке № 182, который находится в московской школе № 1799 в 1-м Кадашевском переулке.

Также в выборах участвовал советский и российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "МИР-2", Герой РФ Евгений Черняев. Он отметил, что процедура голосования не занимает большого количества времени.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.