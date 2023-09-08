Мосгоризбирком: все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены

Общая явка на выборах мэра Москвы к 15:00 первого дня голосования составила 14,5%. Об этом заявили в Мосгоризбиркоме, отметив, что все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены.

Как отметила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, благодаря техническим специалистам, которые сумели справиться с неприятностями, голосование набрало темп. В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что 8 сентября, с 08:00 до 12:00 по московскому времени, было заблокировано 5 024 DDoS-атаки на ресурсы ДЭГ.

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