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08 сентября, 16:30

Политика

Мосгоризбирком: все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены

Мосгоризбирком: все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены

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Общая явка на выборах мэра Москвы к 15:00 первого дня голосования составила 14,5%. Об этом заявили в Мосгоризбиркоме, отметив, что все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены.

Как отметила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, благодаря техническим специалистам, которые сумели справиться с неприятностями, голосование набрало темп. В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что 8 сентября, с 08:00 до 12:00 по московскому времени, было заблокировано 5 024 DDoS-атаки на ресурсы ДЭГ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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