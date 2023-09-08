Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 15:30

Политика

Новости часа: более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Новости часа: более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Более 90 тыс человек проголосовали в бумажном виде по состоянию на 15 часов

Путин вместе с Собяниным по видеосвязи откроет МЦД-4 9 сентября

Диана Гурцкая проголосовала в Общественном штабе по контролю за выборами

Жители столицы могут наблюдать за ходом ДЭГ через специальный сервис

Мосгоризбирком: выборы мэра Москвы начались без сбоев

Москвичи голосуют на выборах мэра на новых станциях метро

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра столицы

Новости часа: выборы мэра начались в Москве

Более 300 тыс человек проголосовали с помощью ДЭГ на выборах мэра Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Миллион избирателей приняли участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы. Это данные штаба по наблюдению.

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик. Трафик может достигнть 7 баллов.

Осенние холода придут в Москву в середине сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Читайте также
политикавыборыгородтранспортобществопогодавидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика