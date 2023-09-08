Новости часа: более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Миллион избирателей приняли участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы. Это данные штаба по наблюдению.

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик. Трафик может достигнть 7 баллов.

Осенние холода придут в Москву в середине сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.