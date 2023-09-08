08 сентября, 15:30Политика
Более 90 тыс человек проголосовали в бумажном виде по состоянию на 15 часов
Более 90 тысяч человек проголосовали в бумажном виде по состоянию на 15:00. Об этом сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова. Явка составляет на данный момент 14,5%.
Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.