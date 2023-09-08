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Новости

08 сентября, 15:30

Политика

Более 90 тыс человек проголосовали в бумажном виде по состоянию на 15 часов

Более 90 тыс человек проголосовали в бумажном виде по состоянию на 15 часов

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Более 90 тысяч человек проголосовали в бумажном виде по состоянию на 15:00. Об этом сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова. Явка составляет на данный момент 14,5%.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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