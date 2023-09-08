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Новости

08 сентября, 14:45

Политика

Жители столицы могут наблюдать за ходом ДЭГ через специальный сервис

Жители столицы могут наблюдать за ходом ДЭГ через специальный сервис

Мосгоризбирком: выборы мэра Москвы начались без сбоев

Москвичи голосуют на выборах мэра на новых станциях метро

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра столицы

Новости часа: выборы мэра начались в Москве

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Новости часа: ДЭГ на выборах мэра Москвы работает в штатном режиме

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Голосование на выборах мэра Москвы стартовало в штатном режиме

Москвичи могут наблюдать за ходом ДЭГ через специальный сервис

Москвичи могут наблюдать за ходом ДЭГ через специальный сервис. Он находится по электронному адресу observer.mos.ru.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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