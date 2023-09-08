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08 сентября, 13:15

Политика

Москвичи голосуют на выборах мэра на новых станциях метро

Москвичи голосуют на выборах мэра на новых станциях метро

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра столицы

Новости часа: выборы мэра начались в Москве

Более 300 тыс человек проголосовали с помощью ДЭГ на выборах мэра Москвы

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Более 55 тыс москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра Москвы за первые 2,5 часа

Жители столицы могут проголосовать на выборах мэра онлайн "на дороге". Например, станции "Яхромская" до станции "Физтех" путь на метро занимает девять минут. За это время можно проголосовать минимум пять раз на портале mos.ru.

Поездки по столице стали комфортнее для более чем 500 тысяч москвичей после открытия трех новых станций на Люблинско-Дмитровской линии метро. Это "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Последней теперь смогут пользоваться студенты и преподаватели МФТИ. Между тем Лианозово стало крупным транспортным хабом, где объединились метро, Первый диаметр и наземный транспорт.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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