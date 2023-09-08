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08 сентября, 12:45

Политика

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра столицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра столицы

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Первые полмиллиона избирателей приняли участие в онлайн-голосовании в Москве. Об этом сообщил штаб по наблюдению за выборами.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра столицы. Свой голос он отдал на избирательном участке № 182, который находится в московской школе № 1799 в 1-м Кадашевском переулке.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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