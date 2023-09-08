Голосование на выборах мэра Москвы стартовало в штатном режиме

Столица в ближайшие три дня выбирает мэра, а жители ТиНАО еще и депутатов 13 муниципальных образований. В Мосгоризбиркоме заявили, что голосование началось в штатном режиме.

Принять в нем участие можно и онлайн, и офлайн, лично придя на избирательный участок. Еще по желанию можно взять либо бумажный бюллетень, либо электронный.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.