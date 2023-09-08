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08 сентября, 11:35

Политика

Голосование на выборах мэра Москвы стартовало в штатном режиме

Голосование на выборах мэра Москвы стартовало в штатном режиме

Москвичи могут наблюдать за ходом ДЭГ через специальный сервис

Новости часа: в Москве начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО

Более 55 тыс москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра Москвы за первые 2,5 часа

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Началось голосование на выборах мэра Москвы

Выборы мэра начались в Москве

Голосование на выборах мэра Москвы стартовало в штатном режиме

Выборы мэра начались в Москве

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Столица в ближайшие три дня выбирает мэра, а жители ТиНАО еще и депутатов 13 муниципальных образований. В Мосгоризбиркоме заявили, что голосование началось в штатном режиме.

Принять в нем участие можно и онлайн, и офлайн, лично придя на избирательный участок. Еще по желанию можно взять либо бумажный бюллетень, либо электронный.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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