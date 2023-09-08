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Новости

08 сентября, 11:35

Политика

Москвичи могут наблюдать за ходом ДЭГ через специальный сервис

Москвичи могут наблюдать за ходом ДЭГ через специальный сервис

Новости часа: в Москве начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО

Более 55 тыс москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра Москвы за первые 2,5 часа

Спикер Госдумы Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

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Выборы мэра начались в Москве

Голосование на выборах мэра Москвы стартовало в штатном режиме

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Москвичи могут наблюдать за ходом ДЭГ через специальный сервис. Он находится по электронному адресу observer.mos.ru.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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