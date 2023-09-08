Новости часа: в Москве начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Выборы будут идти три дня.

Столичные службы перешли на усиленный режим работы из-за Дня города. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В Москве в выходные, 9–10 сентября, откроют семь новых выделенных полос. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.