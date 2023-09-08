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08 сентября, 11:30

Политика

Новости часа: в Москве начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО

Новости часа: в Москве начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО

Более 55 тыс москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра Москвы за первые 2,5 часа

Спикер Госдумы Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Началось голосование на выборах мэра Москвы

Выборы мэра начались в Москве

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Выборы мэра начались в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Выборы будут идти три дня.

Столичные службы перешли на усиленный режим работы из-за Дня города. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В Москве в выходные, 9–10 сентября, откроют семь новых выделенных полос. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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