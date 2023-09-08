Более 55 тыс москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра Москвы за первые 2,5 часа

Больше 55 тысяч человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра столицы за 2,5 часа после старта голосования. Об этом рассказали в Мосгоризбиркоме.

В столице выборы проходят три дня – с 8 по 10 сентября, как и на большей части страны. Избирательные участки сейчас работают в 54 регионах, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В информцентре она запустила экраны слежения за голосованием.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.