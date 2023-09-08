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08 сентября, 10:20

Политика

Началось голосование на выборах мэра Москвы

Началось голосование на выборах мэра Москвы

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Три дня есть у москвичей, чтобы определиться с выбором мэра. В столице началось голосование.

По желанию можно взять бумажный бюллетень или электронный. Во втором случае полагаются бонусы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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