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08 сентября, 10:15

Политика

Выборы мэра начались в Москве

Выборы мэра начались в Москве

Голосование на выборах мэра Москвы стартовало в штатном режиме

Выборы мэра начались в Москве

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Жителям столицы сообщили, как будет проходить подсчет голосов на выборах мэра Москвы

Все наблюдатели от Общественной палаты города находятся на избирательных участках. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами, который разместился в деловом квартале на улице Тимура Фрунзе.

Штаб следит за происходящим на участках по камерам видеонаблюдения, рассматривает обращения граждан и наблюдателей на местах, а также контролирует подсчет голосов. В его структуре есть также контакт-центр, группа разбора и группа мобильного реагирования.

Перед голосованием в столице подготовили для работы на избирательных участках почти 12 тысяч наблюдателей. Это москвичи разных возрастов, представители различных профессий.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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