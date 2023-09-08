В столице голосование на выборах мэра Москвы стартовало в штатном режиме. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, отметив, что 7,6 миллиона избирателей будут принимать участие в выборах.

В столице заработало более двух тысяч участков. Организацией и проведением выборов занимаются 33 тысячи членов избиркомов разного уровня, которые прошли специальное обучение и подготовку.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.