Общественный штаб по контролю за выборами мэра начал работу в столице

В Москве начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами. Он разместился в деловом квартале на улице Тимура Фрунзе.

Штаб следит за происходящим на участках по камерам видеонаблюдения, рассматривает обращения граждан и наблюдателей на местах, а также контролирует подсчет голосов. В его структуре есть также контакт-центр, группа разбора и группа мобильного реагирования.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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