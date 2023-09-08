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08 сентября, 07:15

Политика

Москвичам рассказали о выборах в России

Москвичам рассказали о выборах в России

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В России 8 сентября стартуют выборы различного уровня. Впервые к Единому дню голосования подключаются жители Донбасса. В 21 субъекте, считая Москву, пройдут выборы главы региона.

Большинство предпочли трехдневный формат. Проголосовать с пятницы по воскресенье могут и москвичи. До открытия участков остается меньше часа.
При этом выходить из дома необязательно – есть онлайн-голосование. Его участники могут принять участие в акции "Миллион призов".

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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